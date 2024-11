Dissabte presenten el número 13 de la revista Íbix, amb les actes del XIII Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs

Cartell informant de la presentació del número 13 de la revista Íbix

Ja hi ha data per a la presentació de la revista Íbix, número 13, corresponent a les actes del XIII Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs, que es va celebrar a Puigcerdà a finals de setembre de 2023, sota el títol “Infraestructures i comunicacions al Pirineu”. Aquesta publicació, editada pel Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès i l’Institut Ramon Muntaner, ha comptat amb el patrocini de la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’IDAPA-Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran i la Casa de la Generalitat a Perpinyà.

La presentació es realitzarà a l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya (Passeig 10 d’Abril, 2, Puigcerdà), aquest proper dissabte, 23 de novembre, a les 18 hores, i comptarà amb l’assistència de Jordi Gassió, alcalde de Puigcerdà; Erola Simon, directora de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya; Enric Quílez, president del Grup de Recerca de Cerdanya i membre de la junta de l’Institut d’Estudis Ceretans; Núria Camps, presidenta del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès; i, Narcís Figueras, president de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i vicepresident segon de l’Institut Ramon Muntaner.

La presentació es complementarà amb la taula rodona “Infraestructures i comunicacions al Pirineu”, a càrrec de Sara Aliaga, arqueòloga i tècnica de cultura del Consell Comarcal de la Cerdanya, l’antropòloga Júlia Albós i el geògraf Joan Molina, moderada per Carles Barrull, tècnic de l’Institut Ramon Muntaner.