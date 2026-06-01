El Portal Jurídic incorpora l’accés gratuït a tota la legislació vigent anterior a l’any 1989 i una nova aplicació que garanteix l’accessibilitat universal

El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) ha ampliat els serveis que ofereix amb l’accés gratuït i obert a tots els ciutadans al Portal Jurídic, www.portaljuridicandorra.ad, on es pot consultar, des d’aquest dilluns, la legislació actualitzada i consolidada del Principat, inclosa l’anterior vigent l’any 1989. El portal web ofereix els textos refosos de lleis i reglaments vigents, així com les redaccions històriques de cada llei i reglament que hagin tingut modificacions. A més, hi ha disponible una fitxa de situació de cada document, amb les modificacions sofertes, cercador, índex de documents i versions per a imprimir.
Així mateix, s’ha integrat una aplicació per a facilitar l’accés universal a les persones que consulten el Portal Jurídic, amb l’objectiu de complir amb la normativa vigent en matèria d’accessibilitat i garantir el dret d’accés de les persones a la informació i documentació públiques, tal com preveu la Llei 33/2021, del 2 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i govern obert.
La nova aplicació és un mètode de navegació intel·ligent que s’adapta a les necessitats específiques de cada usuari i permet diverses modalitats de comunicació, com el teclat estàndard, el comandament de veu, l’emissió de sorolls, els lectors de pantalla i els polsadors de navegació amb la ment. El servei permetrà la navegació i l’escolta de tots els documents publicats al Portal Jurídic. Per a activar-lo, caldrà prémer la pestanya d’accés que apareixerà a la part esquerra de la pàgina web i seguir les instruccions que s’hi indiquen.
Aquesta actuació és possible gràcies al conveni i al contracte signats entre el Govern i el Consell General a l’octubre del 2023 i el maig del 2026, que estableixen que les despeses del prestador de serveis seran assumides a parts iguals per l’Executiu i el Parlament. D’aquesta manera es garanteix l’accés fàcil, accessible i gratuït a les normes vigents com un dels principis bàsics de la transparència i la qualitat democràtica.
Finalment, es recorda als ciutadans que es poden subscriure gratuïtament al sistema d’alertes del BOPA per a rebre notificacions de qualsevol tipus, ja siguin de concursos, subhastes, adjudicacions, sancions o qualsevol altre tema d’interès. Per a fer-ho, només cal entrar al web del BOPA, www.bopa.ad, accedir a l’apartat d’Accés a l’usuari i seleccionar els temes i organismes desitjats.