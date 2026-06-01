Cinc persones detingudes per alcoholèmia, totes de matinada

Quant a la conducció sota els efectes de l’alcohol, s’ha arrestat cinc persones. Es tracta d’un home de 46 anys que va ser detingut a Escaldes-Engordany la matinada de dimarts per conduir un patinet contra direcció amb una taxa d’alcoholèmia de 2,26; un altre home, de 39 anys, que va ser arrestat la matinada de dijous a Andorra la Vella amb un positiu de 2,31 després de saltar-se un semàfor.
També es va detenir una dona de 28 anys, controlada la matinada de divendres amb una taxa d’1,60, per conduir a una velocitat elevada i de manera brusca i, finalment, dos homes de 26 i 37 anys a qui es va detenir amb alcoholèmies d’1,06 i 1,62 respectivament en diferents controls de carretera la matinada de diumenge.