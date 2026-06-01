Sis arrestats per possessió de droga i un per agressió a l’exterior d’un local d’oci

Pel que fa a delictes contra la salut pública, la Policia ha detingut sis persones la darrera setmana amb petites quantitats de droga. Un home de 35 anys va ser controlat la matinada de dimarts a Andorra la Vella en possessió de 2,1 grams de cocaïna; divendres, de matinada i a l’exterior d’un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella, es va arrestar dos homes de 27 i 28 anys amb 0,7 i 0,4 grams, respectivament, també de cocaïna; a la tarda, a la frontera francoandorrana els agents van controlar un home de 46 anys i una dona de 30, tots dos turistes, que accedien al país amb 1,10 i 0,90 grams de cocaïna i 3,5 grams més d’haixix, i, finalment, la mateixa tarda de divendres a la frontera del riu Runer, una altra turista de 33 anys va ser controlada amb dues pastilles d’èxtasi.
Per altra banda, la Policia ha detingut, aquest cap de setmana, un noi de 19 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per haver-ne agredit un altre i provocar-li una ferida sagnant. Els fets van tenir lloc la matinada de dissabte a l’exterior d’un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella.