El pèsol, un vegetal amb gran valor nutritiu

La forma d’un peix feta amb pèsols congelats (iStock)

El pèsol és un vegetal que el trobem en fresc entre els mesos de març i de juny, però que en congelat el podem consumir durant tot l’any. Pertany a la família de les lleguminoses i la procedència és de l’Orient Mitjà i de l’Àsia Oriental, on es conrea des de fa milers d’anys. El seu valor nutritiu és destacable, ja que combina qualitats pròpies dels llegums (proteïnes i hidrats de carboni) amb les de les verdures (vitamines i minerals). El poder calòric dels pèsols és de 317 calories per cada 100 grams consumits; mentre que la proporció de greixos és de 2,30 grams per cada 100.

Les proteïnes les trobem en una quantitat de 21,50 grams per cada 100. Cal apuntar que les proteïnes dels pèsols són incompletes i això vol dir que si volem tenir una proporció adequada de proteïnes de qualitat, s’haurien de combinar en el mateix plat amb cereals, com pot ser l’arròs, el blat de moro o la pasta.

En relació amb els hidrats de carboni, l’aportació és de 56 grams per cada 100, una xifra un tant superior a la que aporten altres verdures o hortalisses, però clarament inferior a la que inclouen el pa o la pasta. A més a més, els pèsols són una font interessant de fibra, que es troba principalment en la pell.

Pel que fa a les vitamines, destaquen les del grup A. La vitamina A contribueix en la formació dels pigments visuals i també en la formació i en el manteniment de les cèl·lules que recobreixen la pell, els ulls, la boca i els òrgans interns.

Els pèsols també contenen vitamina C, en una proporció de 25 mg per cada 100 grams. Recordem que les necessitats diàries de vitamina C que estableix l’Organització Mundial de la Salut és de 30 mg.

En relació amb les aportacions de sals minerals, en destaca, principalment, el contingut de magnesi i de potassi.