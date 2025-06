Reconèixer la vida

Roser Rodríguez Jerez

Com a éssers humans tenim dret a ser feliços. Apreciar-nos, respectar-nos, valorar-nos sempre dins la mesura justa. Aquest equilibri que ens permet experimentar el veritable plaer, que implica créixer, aprendre i sorprendre’ns en cada clarejar d’una nova experiència. Total, la vida és un plaer de ser, estar i ser autèntics, sense coaccions ni compromisos. No falsejant la realitat.

La vida és molt perillosa, no per a les persones que fan el mal, sinó per a les que estan a veure què passa. La vida no s’ha fet per comprendre-la sinó per a viure-la. Qui cregui que ha vingut a aquest món per a viure tranquil·lament està totalment equivocat. Hem de canviar la concepció que tenim de la vida. La vida és tenir problemes i resoldre’ls. De vegades et dona satisfaccions i d’altres et deixa fet pols.

Creiem que madurar és acumular anys, però realment madurar és adonar-se que les coses no són com somiem i el que és pitjor que només amb esforç, lluita i serenitat podem canviar-les. Viure en la incertesa de vegades és un paradís i de vegades un camp de mines.

És cert que poden passar multitud d’esdeveniments que no podem controlar, les desgràcies a la vida són una cosa del que no ens podem allunyar. Tot i això, som nosaltres els qui decidim com prendre’ns les experiències vitals.

Ser una persona amb molta fortalesa significa saber sobreposar-se als contratemps i treure alguna cosa bona dels problemes que ens presenta el món. Si sabem com desenvolupar la fortalesa sempre trobarem la manera de tirar endavant qualsevol situació.

La vida és el més valuós que tenim i, generalment, no li prestem l’atenció i la dedicació que requereix. Procura no ser tu un dels que ho fan malament. Ets a temps.