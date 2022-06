El Parc natural de la vall de Sorteny inaugura la temporada d’estiu

L’oficina d’informació del Parc natural de la vall de Sorteny inaugura la temporada d’estiu fins al 15 de setembre. El mes de juny, en horari de les 9.30 h a les 16.30 h; els mesos de juliol i agost, de 8:30 h a 16:30 h; i de l’1 al 15 de setembre, de 8:30 h a 16:30 h. Entre les novetats més destacades per al visitant, hi ha la reedició de la guia del parc i el disseny d’un plànol, on apareixen els llocs d’interès i les principals rutes que es poden fer a les valls de Sorteny i Rialb, des de la caseta.

Enguany es vol donar a conèixer la importància de les zones humides, de gran valor natural, declarades zones humides d’importància internacional al tractat de RAMSAR. Les sortides guiades s’han programat, pel moment, els dies 14 i 28 de juliol. Es tornarà a fer la ruta de les saleres de l’Estanyó, més orientada al descobriment de la ramaderia, on s’explica la importància d’aquest mineral per als animals a l’alta muntanya. Una proposta que es completa amb un dinar de productes agrícoles i ramaders de proximitat, com ara la carn d’Andorra, al refugi guardat Borda de Sorteny.

L’any passat, a l’oficina del parc es va obrir la sala In Naturam, un petit centre d’interpretació amb una exposició permanent de flora i fauna. L’espai annex a l’oficina, s’ampliarà aquest estiu amb nous continguts al voltant de la història de la ramaderia i l’arqueologia de la vall.

En aquest sentit, destaca també la restauració de dues cabanes de pastor seguint la tècnica tradicional de la pedra seca, construccions que es troben just abans d’arribar al refugi Borda de Sorteny. Actualment es treballa en la recuperació de l’antic camí d’accés al prat de dall del Pla de Sorteny i en la construcció d’una font d’ús públic a l’aparcament.

Els mesos de juliol i agost es tornarà a regular l’accés al Parc natural amb vehicle privat per evitar la saturació de vehicles durant els mesos de més afluència, a la carretera i a l’aparcament. Durant aquests dos mesos, hi haurà disponible la línia de bus parroquial Ordino-Sorteny per 0,20 cèntims.