El Concurs d’Iniciatives Ambientals presenta un premi especial en consum sostenible

Torna el Concurs d’Iniciatives Ambientals i ho fa amb més empenta. El certamen, organitzat conjuntament entre el comú d’Escaldes-Engordany i el Departament de Medi Ambient del Govern a través de l’impuls d’Andorra Sostenible, arriba a la 16a edició. Enguany les tres categories de premis del concurs són les següents: ciutadania, empreses, escoles i, com a novetat d’enguany, un premi especial basat en el consum sostenible.

Així, poden participar en el concurs tots els ciutadans, les escoles, els organismes públics, les empreses i les entitats sense ànim de lucre que desenvolupin iniciatives sostenible. El concurs té l’objectiu de reconèixer i donar visibilitat als projectes i accions que es porten a terme al país, premiant les millors propostes ambientals desenvolupades o en curs de realització durant l’any 2022.

Els àmbits del concurs es centren en: consum i desenvolupament sostenible, sensibilització i educació ambiental, millora del medi ambient i reducció dels impactes negatius, millora de la mobilitat sostenible, millora de gestió dels residus i del consum d’energia.

Les bases del concurs preveuen l’atorgament de cinc premis repartits de la manera següent:

· Dos premis de 1.500 euros i 1.000 euros per a les iniciatives ambientals guanyadores en la categoria ciutadania i empresa.

· Dos premis per a Escoles de 1.500 euros i 1.000 euros per a les accions dels centres educatius. La participació en aquesta categoria està oberta a totes les escoles, pertanyin o no al projecte Escola Verda.

· Un premi temàtic especial en consum sostenible dotat amb 2.000 euros per a accions que contribueixin a promoure un consum de productes i recursos de forma sostenible.

Les propostes es podran presentar, per via telemàtica, fins al dia 11 de novembre del 2022 a les 13 hores. Els premis es lliuraran durant la Setmana Europea de Prevenció de Residus que tindrà lloc del 19 al 27 de novembre. Les 15 edicions anteriors del concurs han sumat un total de 151 projectes en l’àmbit del desenvolupament sostenible, la protecció del medi ambient i l’educació ambiental i s’han repartit més de 70.000 euros en premis.

Les bases del concurs es poden descarregar al web d’Andorra Sostenible i al Comú d’Escaldes-Engordany. Per a més informació cal adreçar-se a andorrasostenible@andorra.ad o al telèfon +376 603 000.