La ministra Vilarrubla rep la visita de la rectrice de Montpeller, Sophie Béjean

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha rebut aquesta setmana la rectrice de la regió acadèmica d’Occitània, Sophie Béjean. Vilarrubla i Béjean han tractat sobre la presència històrica del sistema educatiu francès al Principat i la importància que té per a Andorra poder oferir la triple opció gratuïta a les famílies. Béjean també ha mostrat interès a reforçar la promoció de l’Ensenyament Superior a França, donant a conèixer als alumnes les diferents opcions que tenen per seguir els seus estudis al país veí un cop acabin l’ensenyament obligatori al Principat.

Vilarrubla, per la seva banda, ha exposat a la rectrice algunes de les línies comunes de l’ensenyament al país, com ara l’escola inclusiva o les accions per a la igualtat de gènere i la prevenció de l’assetjament escolar. També han abordat el nou pla de foment a la lectura, que té com a objectiu millorar els hàbits lectors dels alumnes, especialment entre els 12 i 18 anys.

Després de la reunió, ambdues delegacions s’han desplaçat a diversos centres educatius del país, incloent-hi una visita a l’extensió temporal del Lycée als espais cedits pel Govern a Ciutat de Valls. La delegació andorrana ha inclòs els directors dels diversos departaments del ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, així com també membres de les àrees implicades.

Per la seva part, Béjean ha estat acompanyada per l’ambaixador de França a Andorra, Jean-Claude Tribolet, el delegat de l’ensenyament francès a Andorra, Denis Dekerle, i representants tant de l’acadèmia de Montpeller com de la direcció acadèmica dels Pirineus Orientals i del ministeri de l’Educació Nacional francès.