El PS demana que els ajuts a l’esquí responguin a la realitat i necessitats dels professionals del sector

El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS), Roger Padreny, ha entrat a tràmit parlamentari aquest dijous una demanda d’informació i dues preguntes escrites amb l’objectiu de conèixer si Govern preveu ampliar l’objecte i els subjectes dels ajuts previstos al Decret del 16-12-2020 de modificació temporal i excepcional del Decret del 7-10-2020 d’aprovació del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris durant la situació d’emergència sanitària ocasionada pel SARS-CoV-2.

Segons explica el conseller socialdemòcrata, “diversos professionals ens han fet arribar la seva impossibilitat de demanar l’ajut previst al decret en qüestió”. Per això demanem, de forma anònima, quins perfils han rebut l’ajut i a quins perfils se’ls hi ha denegat, i també preguntem a Govern si pretén ampliar tant l’objecte, com els subjectes beneficiaris de l’ajut previst al decret”.

Padreny ha recordat que “l’esquí és l’esport nacional d’Andorra, així com un dels principals fonaments de la nostra economia i del nostre turisme, per això s’han de posar tots els recursos necessaris per respondre a les necessitats i a la realitat d’un sector clau al nostre país”.

El conseller socialdemòcrata alerta que aquesta situació està afectant multitud d’actors vinculats al sector de la neu no previstos al Decret de Govern: “des de monitors d’esquí a altres professionals, com per exemple, els pisters; persones que han participat en multitud de temporades d’esquí i que estan demanant una resposta per part de les institucions, en una situació crítica com és la que ha provocat la crisi econòmica derivada de la pandèmia sanitària”. En aquest sentit, el conseller general ha afegit que “també demanem quan es preveu fer aquesta ampliació, ja que la situació i la realitat actual no permeten esperar més temps”.