Roser Rodríguez Jerez

L’abús i el maltractament a la vellesa és un problema social a nivell mundial que afecta la salut i els drets humans de milions de persones grans. Hi ha diversos tipus d’abús o de maltractament cap a la gent gran, els de més incidència són els següents:

Maltractament físic: És aquell que causa una lesió física de forma intencionada a la persona atesa. Comprèn accions com colpejar, sacsejar, empènyer…

Maltractament psicològic: Abús que causa dany emocional. Implica l’ús d’amenaces, humiliacions, menyspreu, impedir que prengui lliurement decisions, ignorar-ne la presència.

Maltractament econòmic: Inclou apropiació sense autorització dels diners, objectes i propietats pertanyents a la persona gran, així com la manipulació de documents o comptes bancaris.

Negligència: Comportament inadequat per part del cuidador no cobrint les necessitats bàsiques de la persona gran, entenent-se com a tals, les necessitats nutricionals, de neteja, higiene i vestit i la correcta administració de la seva medicació pautada. Aquest comportament pot ser de manera conscient o no.

Les persones grans que han patit traumes en el passat, que tenen antecedents de violència o que han perdut éssers estimats també poden ser més susceptibles al maltractament. A més, les persones grans que viuen soles, que tenen pocs recursos econòmics o que no tenen una xarxa de suport social sòlida són més vulnerables a l’explotació i a l’abandonament.

És important destacar que el maltractament no es limita a les persones amb problemes de salut mental o addiccions, sinó que pot passar en qualsevol context familiar o social.

És important sensibilitzar la societat sobre els drets de la gent gran i sobre les diferents formes de maltractament.

És important estar atents als senyals d’alerta, com ara canvis sobtats en el comportament de la persona gran, lesions inexplicables, aïllament social, manca d’higiene, problemes econòmics o por de determinades persones.

Ells són testimonis vivents i, com a tals, mereixen atenció i respecte, en tot moment i a tot arreu.