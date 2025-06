Susanna Vela (PS) pregunta sobre els projectes d’innovació desenvolupats a Andorra en els darrers cinc anys

La consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela (PS)

La consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela, arran de les respostes del Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge a la pregunta en relació als projectes d’innovació i recerca aplicada en fase de desenvolupament o desenvolupats a Andorra en els darrers cinc anys, demana al Govern com avalua i fa el seguiment de les subvencions atorgades per a millorar la competitivitat de les empreses en matèria d’internacionalització, innovació, sostenibilitat i igualtat.

Per a Vela, les respostes a les preguntes escrites publicades el passat 10 de juny, li generen molts dubtes sobre el seguiment d’aquesta qüestió per part de Govern, la consellera general aposta fermament per la innovació i la recerca, i creu que cal treballar-hi plenament.