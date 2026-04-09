El Grup Andbank incrementa el seu benefici un 10% fins als 50,6 M€ i assoleix un volum de negoci de 66.150 M€, un 26,3% més

El Grup Andbank va tancar el 2025 amb un benefici de 50,6 milions d’euros, un 10% més que l`any anterior. El marge ordinari del Grup va incrementar un 9,1% fins a 319 milions d’euros i el marge d’explotació un 7,8% fins als 77 milions d’euros. Per països, Espanya va aportar 24 milions d’euros al benefici del Grup, Andorra 10 milions d’euros, Mònaco 8,5 milions d’euros, Luxemburg 7 milions d’euros i 1 milió d’euros la resta de països. D’aquesta manera, les filials internacionals han aportat 40 milions al benefici del banc.
El volum de negoci va assolir els 66.150 milions d’euros, amb un increment record de 13.788 milions, un 26,3% més que l’any passat. Els actius sota gestió van créixer un 26,8% fins els 61.969 milions d’euros, es a dir, 13.080 milions d’euros més, i la inversió creditícia va augmentar un 20,4%, fins els 4.181 milions d’euros. La captació de nou negoci ha sumat un volum d’actius de 10.187 milions d’euros, un 30,6% més i la revalorització de les carteres dels clients -amb una mitjana del 5,9%- 2.894 milions d’euros.
Espanya es posiciona com el principal motor del creixement, amb un increment de 33,9% assolint 40.261 milions d’euros. A Andorra, el banc ha incrementat el volum de negoci un 15,7%, fins als 7.621 milions d’euros i la inversió creditícia un 23%, assolint els 1.272 milions.
Segons Manel Cerqueda Donadeu, president d’Andbank, “el nostre benefici creix doble dígit per quart any consecutiu”. Per la seva part, Carlos Aso, CEO d’Andbank destaca que “els recursos de clients creixen a ritmes rècord gràcies a l’extraordinari equip de professionals del Grup Andbank”.
Andbank va incrementar un 11% els seus recursos propis fins als 810 milions d’euros. La ràtio de solvència TIER1 es va situar en un 18,2% consolidat amb un CET1 del Grup de 16,4% . La ràtio de liquiditat LCR es va situar al 335%, més de tres vegades per sobre del coeficient de cobertura de liquiditat mínim del 100% i molt per sobre de la mitjana europea (163%). Per la seva part, la ràtio LTD (Loan to Diposit) es va situar en el 46%.
Al 2025, Fitch Ratings va confirmar la qualificació BBB d’Andbank amb perspectiva estable, el que li va posicionar com el banc amb millor ràting d’Andorra un any més.
L’agència de qualificació va destacar com a factors clau per a aquesta valoració la presència internacional del banc, la seva escala de negoci, un perfil de risc moderat, la bona qualitat dels actius, una adequada rendibilitat, una adequada capitalització i la gestió conservadora de la liquiditat.
Operacions destacades
La filial MyInvestor, participada en un 53% pel Grup Andbank, va tancar a finals d’any una ronda de capital de 30 milions d’euros amb una valoració del banc superior als 300 milions d’euros.
Per altra banda, aquest 2025 es va tancar la venda de la llicència bancària d’Andbank al Brasil a Creditas i que, després d’una operació de carve-out (escissió), deixa el 75% del negoci de banca privada en mans d’Andbank.
Durant el primer trimestre de 2026, el Grup Andbank ha tancat l’emissió de capital AT1 per 50 milions d’euros i de deute Tier-2 a 10 anys per 50 milions d’euros.
Compromís amb la societat
El 2025, Andbank va seguir enfortint la seva responsabilitat social corporativa, centrant-se especialment en la recerca contra el càncer. El Grup va continuar donant suport al SJD Pediatric Cancer Center de Barcelona, la Fundació FERO, la Fundación Contigo i CRIS contra el Càncer. A més, Andbank va impulsar diverses iniciatives amb ONG per a donar suport a institucions que operen en les comunitats on el Grup està present.