El FeMAP 2026 incorpora Andorra la Vella i Soriguera

La 15a edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) tindrà lloc del 3 de juliol al 23 d’agost de 2026. Enguany, el Festival comptarà amb dues noves incorporacions: Andorra la Vella i Soriguera, arribant així a una participació total de 41 poblacions de tot el Pirineu. Així, la música del FeMAP sonarà per primera vegada a Soriguera, municipi del Pallars Sobirà format per 14 petits nuclis de població disseminats per valls i vessants. El seu ampli territori, que s’estén al llarg de 106 km², conserva espais de gran valor natural i un ric llegat històric.
El concert tindrà lloc a l’ermita d’Arboló (segles XI–XII), situada en un emplaçament excepcional sobre el congost de la Noguera Pallaresa. Aquest petit edifici d’origen medieval, integrat a la singlera rocosa i dominant el pas del riu, sobresurt tant pel seu valor històric i arquitectònic com per la gran força paisatgística de l’entorn que l’envolta.
De la seva banda, Andorra manté la seva presència al FeMAP i, com a novetat, enguany, acollirà un concert a Andorra la Vella. Tindrà lloc a l’església de Santa Coloma, un dels monuments més emblemàtics del país, que destaca pel seu singular campanar circular d’estil llombard, únic al territori, i per les seves pintures murals romàniques del segle XII.
També hi haurà tres actuacions més al Principat: a Sant Julià de Lòria i a Encamp, amb l’emblemàtic concert al llac d’Engolasters i, enguany, també un al municipi.
El FeMAP es manté fidel a la seva voluntat d’apropar la música antiga de qualitat en entorns únics dels Pirineus. Un any més, el Festival oferirà una àmplia varietat d’espais i poblacions que permetran viure una experiència cultural singular, en diàleg amb el patrimoni i el paisatge.
En les properes setmanes es donaran a conèixer més detalls i novetats d’aquesta 15a edició.