Íria Medina i Xavier Cornella, campions d’Andorra d’eslàlom

Aquest dijous, 9 d’abril, s’ha disputat a la pista Esparver del Tarter de Grandvalira l’eslàlom dels Campionats Nacionals d’Andorra, que ha deixat a Xavier Cornella i Íria Medina com a campions.
Podi nacional: Medina 1a, Pou 2a i Caminal 3a
En dones, Íria Medina s’ha proclamat campiona nacional en ser la millor andorrana, segona a la cursa amb 2.00.13, a 0.91 de l’espanyola Arrieta Rodríguez, que s’ha imposat amb 1.59.22. A més, Medina ha assolit el millor resultat de la temporada en eslàlom, amb 28.73, millorant els seus actuals 34.55.
Tercera al podi de la cursa, i subcampiona d’Andorra, ha estat Etna Pou, que ha acabat a +1.27 (2.00.49), mentre que el podi del Nacional femení d’eslàlom el completava Jordina Caminal, amb 2.06.83, finalitzant la cursa en la 10a posició. Caminal també ha millorat punts en una disciplina que no és la seva habitual, amb 69.76, quan en té 90.06.
A més, Ainhoa Piccino ha acabat 11a, i també han finalitzat Anna Ramentol (17a) i Marta Torres (19a), totes dues millorant els seus punts FIS.
Podi nacional: Cornella 1r, Rius 2n i Esteve 3r
A la cursa masculina, la victòria a la carrera ha estat per a l’espanyol Aleix Aubert (2.00.48), mentre que Xavier Cornella ha estat segon amb 2.01.04, a 0.56, proclamant-se campió d’Andorra d’eslàlom. El podi de la cursa l’ha tancat l’italià Riccardo Zucchini amb +1.35.
El podi nacional, amb Cornella guanyador, s’ha completat amb Àlex Rius, que ha estat 7è a la cursa i subcampió d’Andorra, mentre que Àxel Esteve ha acabat 9è a la cursa i ha estat tercer d’Andorra.
Per la seva part, Pere Cornella ha finalitzat en la 14a posició, Pirmin Estruga en la 15a, Èric Guimerà en la 20a, Robert Solsona ha estat 21è, Èric Mitjana 23è, Carlos Salinas 24è, Marcel Pérez 25è i Raúl Rico 30è.
Divendres, NC de gegant
Aquest divendres es disputa el gegant dels Campionats Nacionals d’Andorra, també a la pista Esparver, amb la primera mànega a les 8:15h i la segona a les 10:45h. En acabar la cursa es faran els lliuraments de premis de l’eslàlom d’avui i del gegant.