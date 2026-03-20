Mònica Doria inicia una estada als Estats Units, al canal del Mundial i dels Jocs Olímpics

La piragüista, Mònica Doria, ha començat ja la preparació per al Mundial d’aquest any i per als Jocs Olímpics de 2028. La palista andorrana es troba aquests dies als Estats Units per a iniciar l’adaptació al canal d’Oklahoma, punt en el qual se celebraran tant la cita mundialista com la cita olímpica. Un procés d’adaptació clau perquè el canal nord-americà serà decisiu aquestes properes temporades. “Sumar hores d’aigua als canals on es decidiran les coses importants és vital; poder fer treball específic és essencial al nostre esport i, per tant, hem d’aprofitar al màxim aquests dies”, ha apuntat la palista andorrana.
“Crec que treballar en aquest canal ens pot servir de molt perquè cada canal és diferent i cada lloc té les seves particularitats, així que cal que traiem el màxim d’aquesta estada abans de començar ja el circuit de la Copa del Món” ha destacat l’entrenador de Doria, Cristian Tobio.