El Govern reforça la formació docent amb una nova acadèmia digital

El Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats ha fet un primer pas per a posar en marxa una oficina pedagògica de formació en línia, que té per objectius reforçar la formació del cos d’Educació i millorar la qualitat de l’ensenyament. Per a fer-ho possible, el Govern ha tret a licitació la creació d’aquesta oficina, que preveu contractar una empresa especialitzada que actuï com a equip d’acompanyament pedagògic, de coordinació i de suport estratègic, per tal de desplegar una acadèmia digital de formació per al professorat.
La futura acadèmia digital s’alinearà amb els principals marcs educatius del sistema andorrà (marc de competències professionals, marc curricular, marc psicopedagògic i metodològic i el marc d’organització, funcionament i convivència dels centres educatius) per a garantir una formació coherent amb els canvis educatius en curs i amb la carrera professional.
El nou model es basarà en càpsules formatives en línia que permetran als docents millorar les seves competències, habilitats i capacitat d’innovació a l’aula. Aquesta evolució cap a formats digitals donarà més flexibilitat i ajudarà a arribar a la totalitat d’equips professionals alineant els enfocaments curricular, metodològic i psicopedagògic.
A més, les noves formacions dotaran els docents de recursos per a avaluar i adaptar millor els processos d’ensenyament i aprenentatge, afavorint una educació més inclusiva, innovadora i centrada en l’alumne. Així mateix, el model preveu que els docents adquireixin el rol de formadors del centre per especialitats, fet que també computarà a la carrera professional.
Revisió dels programes educatius
De forma complementària, el Govern ha acordat impulsar la licitació dels serveis d’elaboració i revisió dels programes educatius de l’ensenyament obligatori i del batxillerat general de l’Escola Andorrana. Aquesta actuació s’inscriu en el procés d’actualització del marc curricular i respon a la necessitat d’adaptar els continguts, els enfocaments pedagògics i les competències als nous requeriments educatius i als estàndards internacionals.
La revisió dels programes permetrà garantir la coherència global del sistema, integrar nous àmbits d’aprenentatge i reforçar el desenvolupament competencial de l’alumnat, promovent una formació integral que doni resposta als reptes socials, culturals i tecnològics actuals.
L’impuls simultani de l’Oficina pedagògica i de la revisió dels programes educatius «evidencia la determinació del Govern d’abordar de manera integral la modernització del sistema educatiu. Per una banda, reforçant les eines, els recursos i el desenvolupament professional del professorat; i per l’altra, assegurant que els continguts i els itineraris formatius estiguin plenament alineats amb un model educatiu competencial, coherent i orientat al futur», asseguren des de l’Executiu.