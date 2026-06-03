Estrena amb èxit dels “Esmorzars de l’Espai Dona i Empresa”

Una vintena dones professionals han participat, aquest dimecres, a la primera sessió dels “Esmorzars de l’EDE” (Espai Dona i Empresa), a càrrec d’Elisa Fité, fundadora i directora d’Opció Grup i consellera de l’EDE que ha impartit un taller sobre la gestió eficient dels equips de treball i ha generat un interessant espai d’intercanvi d’experiències i coneixement entre les assistents. Els propers esmorzars estan programats per al setembre i per al desembre.
En concret, el 17 de setembre, Elena Pampliega, sòcia-directora de Pampliega&Associats i consellera de l’EDE juntament amb Verònica Solsona, CEO de Creavisió, oferiran una sessió sobre marca personal. El 17 desembre serà el torn de Sílvia Beltran, CEO de Sibega i consellera de l’EDE, amb un taller sobre resiliència. Les inscripcions per a assistir a aquests esmorzars es podran realitzar a través de www.ede.ad o bé, a través del correu electrònic ede@ede.ad.
Amb aquesta proposta, l’EDE vol fomentar la formació, el networking i el desenvolupament de les dones empresàries, directives i professionals a Andorra.