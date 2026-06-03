Un incendi afecta l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell

Un incendi ha afectat aquest dimarts, 2 de juny, el recinte de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, al final del carrer de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell. L’avís de l’incident es va rebre a quarts de deu de la nit (21.38 h). Segons ha informat la Direcció General d’Emergències, per causes que ara s’estan investigant es va iniciar un foc que va cremar un armari del pati de llums de l’Arxiu.
Al lloc dels fets s’hi van desplaçar cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van poder controlar les flames al cap d’una estona. Afortunadament, ni l’edifici ni els documents que s’hi guarden no han patit danys remarcables.