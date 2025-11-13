Nova edició d’”El cap de Govern respon”, el 2 de desembre

El Govern informa que el pròxim dimarts, 2 de desembre, tindrà lloc la tercera edició d’‘El cap de Govern respon’. Es tracta d’un format audiovisual, que s’emetrà en directe a Andorra Televisió i a través de www.govern.ad/directe a partir de les 21.15 hores. L’objectiu d’aquesta iniciativa –que s’emmarca en el Reglament de Participació Ciutadana– és que la ciutadania pugui adreçar al cap de Govern, Xavier Espot, les seves preguntes, reflexions o propostes.
Així doncs, qualsevol persona que vulgui participar-hi podrà fer-ho a través del web www.visc.ad, on trobarà un apartat per a formular les seves preguntes. El termini per a presentar les qüestions finalitza el 24 de novembre. Els participants hauran d’identificar-se i fer constar si actuen en nom propi o col·lectiu, així com expressar la seva pregunta de manera clara i concisa.
La durada del programa serà d’aproximadament una hora i les preguntes es respondran per temes i, en alguns casos, de manera agrupada. Les preguntes que no es puguin respondre per manca de temps en la sessió, es contestaran per escrit i es publicaran, juntament amb el programa íntegre, a www.visc.ad.
En aquesta edició, la ciutadania pot plantejar qualsevol qüestió relacionada amb l’acció i les competències del Govern. Un cop s’hagi tancat el termini de recepció, serà la Visura Ciutadana l’encarregada de decidir –amb plena independència– quines seran les preguntes formulades al cap de Govern. De fet, durant el programa, quatre membres de la Visura Ciutadana traslladaran en directe les preguntes seleccionades a Xavier Espot.