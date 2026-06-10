El Govern reafirma la necessitat d’avançar cap a un model energètic més sobirà en el marc de la Setmana Europea de l’Energia Sostenible

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha ressaltat aquest dimecres la necessitat d’accelerar la transició cap a un model energètic més sobirà, descarbonitzat i segur, en el marc de la Setmana Europea de l’Energia Sostenible, que enguany impulsa activitats obertes per a apropar la ciutadania al sistema energètic i fomentar-ne la implicació activa.
La jornada d’aquesta tarda, celebrada a HiveFive Coworking, ha inclòs una taula rodona i una ponència centrades en com els conflictes internacionals poden impactar en el cost de l’energia, amb la participació d’experts del sector. Durant l’obertura de l’acte, Forné ha posat en context la situació actual, marcada per la volatilitat dels mercats internacionals i la crisi climàtica, factors que influeixen directament en el dia a dia dels ciutadans.
En aquest sentit, ha destacat que Andorra presenta una dependència energètica elevada, amb un 80% de l’electricitat importada i la totalitat dels combustibles fòssils provinents de l’exterior, una realitat que evidencia la necessitat de continuar avançant cap a un model més resilient.
El secretari d’Estat ha remarcat que les polítiques impulsades en els darrers anys, en línia amb la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic, tenen com a objectius principals reduir la demanda, millorar l’eficiència i incrementar la producció d’energies renovables per a reforçar la sobirania energètica del país.
Així mateix, ha subratllat la importància de generar espais de debat i reflexió com el d’aquesta tarda per a compartir coneixement, analitzar els reptes i identificar oportunitats per a l’economia, les infraestructures i la societat andorrana.
La jornada forma part del programa d’activitats de la Setmana Europea de l’Energia Sostenible, impulsada pel Govern i FEDA sota el lema ‘Per una energia neta, segura i competitiva’, que inclou visites, conferències i debats oberts tant al sector professional com a la ciutadania.
Amb aquesta iniciativa, «el Govern reafirma el seu compromís amb la transparència, la sensibilització i la implicació activa de la ciutadania en la transició cap a un model energètic més sostenible», assenyalen des de l’Executiu.