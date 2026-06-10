La jornada «Serveis de dades al núvol. Un nou catàleg d’oportunitats» reuneix 122 professionals

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In: Economia
Una imatge de la jornada d'aquest dimecres (Andorra Digital)
Una imatge de la jornada d’aquest dimecres (Andorra Digital)

La jornada «Serveis de dades al núvol. Un nou catàleg d’oportunitats», organitzada per Andorra Digital, ha aplegat avui dimecres a un total de 122 professionals del sector tecnològic convertint-se en una jornada clau per a impulsar la transformació digital i l’adopció de serveis al núvol al Principat. L’esdeveniment ha reunit representants del sector públic i privat, experts tecnològics, empreses i organitzacions interessades en conèixer les oportunitats que ofereixen els serveis de dades al núvol i el nou catàleg oficial de serveis al núvol  homologats impulsat per Andorra Digital.

En concret, del total de les 53 empreses participants, 14 han estat de fora i 39 del país, entre aquestes 30 del sector privat i 9 procedents dels sector públic. La jornada ha començat al matí amb l’obertura institucional a càrrec del ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, que ha destacat la importància estratègica de disposar d’infraestructures digitals modernes, segures i alineades amb els objectius de transformació digital del país.

En aquest sentit, la jornada d’avui és el resultat del treball realitzat per Andorra Digital en aquests últims anys i ha posat en valor que “aquestes solucions que es proporcionen a nivell de país s’ofereixen a unes condicions molt més avantatjoses per a les empreses i són elles mateixes les que poden escollir. Això és un gran avantatge per a les petites empreses que representen el 95% del teixit empresarial del país”.

Al llarg del matí, els assistents han pogut conèixer com els grans proveïdors internacionals de serveis al núvol oferien solucions escalables a través d’Amazon Web Services, Microsoft, Google Cloud, Oracle i T-Systems, conjuntament amb els seus integradors, entre els quals, totes aquelles empreses andorranes que ja proveeixen aquest tipus de serveis al país. La programació ha combinat ponències, tallers pràctics i demostracions en viu per a exposar casos d’ús reals i exemples concrets d’implementació de tecnologies cloud

El ministre Rossell ha remarcat que “s’ha afegit una clau privada a nivell de territori on el proveïdor no pot consultar directament la informació i per tant, és aquí on blindem la sobirania de les dades. Cal una clau que només disposa el client per a accedir a aquestes dades Per tant, és com la teva clau de casa que tu decideixes com gestionar-la.” 

El director d’Andorra Digital, David Vicente ha estat l’encarregat de tancar la jornada tot agraint la participació dels assistents, ponents i de les empreses col·laboradores i ha remarcat que “l’objectiu d’Andorra Digital ser facilitadors perquè les empreses es puguin digitalitzar i siguin més competitives”. En aquest sentit, Vicente ha exposat la importància de continuar impulsant iniciatives d’aquest tipus que afavoreixin el desenvolupament digital dels negocis com a motor per impulsar l’economia del país.  

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