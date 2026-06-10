Imma Tor visita Polònia pel 30è aniversari de l’establiment de relacions diplomàtiques

Viatge a Polònia de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor. El desplaçament és en resposta a la invitació del viceprimer ministre i ministre d’Afers Exteriors, Radoslaw Sikorski, coincidint amb la commemoració del 30è aniversari de l’establiment de relacions diplomàtiques entre Andorra i Polònia. Aquest matí de dimecres, lmma Tor ha mantingut reunions institucionals d’alt nivell per reforçar els lligams bilaterals. D’una banda, s’ha reunit amb el viceprimer ministre de Polònia i també titular de la cartera d’Exteriors, Radoslaw Sikorski. Els dos mandataris han posat en relleu les excel·lents relacions bilaterals, després dels 30 anys de relacions diplomàtiques. El viceprimer ministre de Polònia també ha manifestat el suport del seu país a l’Acord d’associació d’Andorra amb la UE. Tor i Sikorski han refermat les posicions comunes en fòrums internacionals.
Aquest matí, la ministra d’Afers Exteriors també s’ha reunit amb el vicepresident del Parlament polonès, Szymon Holownia. En la trobada s’ha fet un repàs dels aspectes més rellevants de la situació geopolítica internacional, i en particular de la guerra a Ucraïna. Aquestes trobades refermen la voluntat compartida de continuar aprofundint les relacions d’amistat i cooperació entre Andorra i Polònia.
Ahir dimarts, en el primer dia de la visita oficial a Polònia, Imma Tor va oferir una xerrada a l’Acadèmia Diplomàtica on va presentar les prioritats d’Andorra en l’actual context internacional. La ponència es va adreçar als alumnes d’aquest centre depenent del Ministeri d’Afers Exteriors de Polònia i als diplomàtics del Ministeri.
Aquesta visita dona continuïtat a la realitzada pel cap de Govern, Xavier Espot, el 19 d’abril del 2024, que va marcar l’inici dels treballs tècnics perquè Polònia eliminés Andorra de la seva llista de països no cooperants a nivell fiscal; un procés que va culminar al febrer del 2025 i que ha permès iniciar les converses per a la propera negociació d’un Acord de no doble imposició.