El Govern presenta el Projecte de llei d’arxius i de patrimoni documental

El Govern ha aprovat el Projecte de llei d’arxius i de patrimoni documental amb l’objectiu d’establir una política arxivística moderna i eficaç que garanteixi la conservació, la protecció i la difusió del patrimoni documental d’Andorra, tant públic com privat. Aquest text entrarà a tràmit parlamentari en els pròxims dies. La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha destacat, durant la roda de premsa de presentació, que aquesta llei permet dotar el país d’un marc normatiu i assegurar, així, una gestió rigorosa dels documents i la preservació la memòria col·lectiva com a patrimoni essencial per a les generacions futures.
El text amplia l’abast de la Llei de patrimoni cultural en l’àmbit arxivístic, regula el tractament dels documents públics al llarg de tot el seu cicle de vida i estructura normativament el Sistema d’Arxius, del qual formen part els arxius de l’Administració general, els dels comuns, l’Arxiu del Consell General i altres arxius que el Govern pugui incorporar en un futur.
Segons ha subratllat durant la presentació la directora del Departament de Patrimoni Cultura, Isabel de la Parte, aquest Projecte de llei reforça la transparència, el bon funcionament de les institucions i la preservació del patrimoni documental com a eina clau per al coneixement de la història i l’activitat pública del país.
El Projecte de llei defineix què s’entén per patrimoni documental i estableix les obligacions tant dels titulars de documents públics com dels propietaris de patrimoni documental privat, tot garantint la seva conservació, ordenació i protecció. En aquest sentit, segons la cap d’àrea d’Arxius, Lídia Arbués, que també ha participat en la roda de premsa, la norma combina responsabilitat i suport, especialment pel que fa al patrimoni documental privat, amb mesures de cooperació, subvencions i la possibilitat de dipòsit en arxius públics.
Pel que fa a la documentació pública, la llei fixa l’obligació de disposar de sistemes de gestió documental adequats, interoperables i que garanteixin l’autenticitat, la integritat i la fiabilitat dels documents. També regula la gestió documental de l’Administració general, que haurà de comptar amb un únic sistema i amb garanties específiques en cas de contractació de serveis externs.