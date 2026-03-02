Acord entre la FAC i Andbank per a la millora del ciclisme andorrà

Aquest dilluns al matí, s’ha signat l’acord de col·laboració entre Andbank i la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) que te com a objectiu donar els recursos necessaris per a la millora del ciclisme andorrà. En l’acte presidit per Maria Suárez, directora de Banca País d’Andbank i Carolina Poussier, presidenta de la FAC, també s’ha presentat els integrants de les diferents seccions de la Federació.
L’acord signat de patrocini farà que els diferents equips de la FAC puguin tenir més recursos de cara a entrenaments i competicions i, per tant, puguin estar millor preparats per a les competicions. A més, el suport d’Andbank al ciclisme andorrà comportarà que els corredors, en categories de formació, puguin disposar de més eines que els permetin seguir millorant.
Maria Suárez, directora de Banca País d’Andbank: “és un orgull per a nosaltres haver tancat un acord de patrocini amb una Federació com la de ciclisme. Suárez ha afegit que “Andorra és, des de fa molts anys, territori ciclista. Per això des d’Andbank sempre hem volgut estar al costat del talent que des d’Andorra es pot aportar a aquest teixit esportiu.”
Carolina Poussier, presidenta de la FAC ha valorat aquest acord dient que “el patrocini d’Andbank farà que tinguem recursos, ja que cada ciclista que vol arribar al màxim nivell necessita competir fora del país, accedir a proves exigents, disposar de material adequat i tenir un seguiment tècnic adequat”. Poussier ha afegit “durant els propers dies donarem a conèixer més acords, perquè no hem estat aturats, en cap moment, per a millorar les condicions dels esportistes que ens han de representar arreu”
En la mateixa presentació, Víctor de la Parte, director tècnic de la FAC ha presentat tota l’estructura esportiva que la formen un total de 22 esportistes, tot i que no es descarta que es pugui ampliar de les modalitats de ruta, Cros Country Olímpic, Cros Country Marathó i Gravel.
Un cop presentat l’acord i els integrants de la FAC s’ha fet públic la roba esportiva tant de competició com de passeig de la FAC per a la temporada 2026. Unes peces de la marca tècnica de ciclisme INVERSE.