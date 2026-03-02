Encamp i Ordino reforcen els vincles amb el Vallespir en el marc de les Festes de l’Os

El Departament de Patrimoni Cultural del Govern d’Andorra, el Comú i l’Associació de Cultura Popular d’Ordino i la Comissió de Festes d’Encamp han participat, aquest cap de setmana, a la Festa de l’Os de Sant Llorenç de Cerdans, en el marc de les accions de cooperació i salvaguarda de les Festes de l’Os del Pirineu. La trobada s’emmarca en el programa d’intercanvis entre les poblacions que formen part de l’element “Festes de l’Os del Pirineu”, inscrit l’any 2022 a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO.
Aquest reconeixement inclou les celebracions d’Encamp i Ordino, així com les de Arles, Prats de Molló i Sant Llorenç de Cerdans, a la zona del Vallespir.
La delegació andorrana ha estat integrada per una representació de la Comissió de Festes d’Encamp, representants de l’Associació de Cultura Popular d’Ordino, la consellera d’associacionisme d’Ordino, Meritxell Rabadà, i la directora del Departament de Patrimoni Cultural, Isabel de la Parte, en una mostra del compromís institucional i associatiu amb la preservació d’aquesta tradició ancestral.
Aquestes trobades formen part del pla de salvaguarda de “Les Festes de l’Os”, que promou la cooperació transfronterera, l’intercanvi d’experiències i el reforç dels vincles culturals entre comunitats. Cada any, les poblacions implicades participen en alguna de festes de la resta de territoris, consolidant una xarxa viva de transmissió i suport mutu.
Amb aquesta visita, Encamp i Ordino refermen la voluntat de continuar treballant conjuntament amb els municipis veïns per a garantir la continuïtat i vitalitat d’una celebració que forma part del patrimoni cultural compartit del Pirineu.