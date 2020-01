El Govern ha aprovat, a proposta del titular de Finances, Eric Jover, iniciar el procediment de sol·licitud d’adhesió d’Andorra al Fons Monetari Internacional (FMI) a través d’una carta que el ministre ja ha adreçat a aquesta institució.

S’enceta així un procés que normalment té una durada aproximada d’un any i que implicarà un treball conjunt dels equips tècnics de l’FMI i del Govern. Aquests treballs han de permetre, entre d’altres, fixar la quota corresponent a Andorra o el conjunt de dades estadístiques que haurà de facilitar el país.

El Principat fa anys que manté relacions amb l’FMI, però els contactes es van accentuar i accelerar arran de diversos factors: el dictamen, a finals de la darrera legislatura, de la Comissió especial de vigilància i prevenció de risc per a l’estabilitat financera del Consell General; i les recomanacions tant del Parlament Europeu en relació amb l’Acord d’Associació entre Andorra i la UE que s’està negociant com de les agències de ràting.

L’adhesió d’Andorra a l’FMI al permetrà millorar la reputació i homologació internacional del Principat, l’accés a assistència tècnica i formació per exemple en temàtiques financeres o estadístiques o la possibilitat de rebre finançament en cas de necessitat.

Aquesta institució internacional va crear-se el 1945 per tal de promoure la cooperació monetària global, assegurar l’estabilitat financera, promoure l’ocupació i el creixement econòmic sostenible i reduir la pobresa. Actualment només hi ha cinc països al món que no en formen part, entre ells Andorra.