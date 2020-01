Albert Llovera-Marc Torres-Ferran Marco (Iveco del Team de Rooy-*Petronas), van completar els 353 km cronometrats entre les localitats d’Al-Ula i Ha’il, amb un temps de 3h51’15”, crono que els va situar en la 15a posició d’aquesta 5a etapa del Dakar 2020.

Les previsions, quant al recorregut s’han complert al 100%, muntanyes de sorra i constants desnivellis que obligaven els pilots a estar molt atents, sobretot en les baixades, pels arbres i herba de camell que apareixien de manera aïllada.

En la 5a jornada de competició del Dakar Saudita, segon triplet consecutiu dels Kamaz soviètics. En aquesta ocasió el triomf li ha correspost a Dimitry Sotnikov, escortat a poc més de 3’ pels seus companys Shibalov i Karginov. L’únic pilot que fins al moment semblava que podia entorpir el triomf de l’equip Kamaz, Shiarei Viazovich (Maz), sembla que va perdent força amb el pas de les etapes i avui ha cedit 16’30” respecte al guanyador.

D’aquesta manera, les diferències en la general provisional es van ampliant a favor de Karginov i Shibalov que semblen llançats cap el triomf en la seva primera presència a l’Aràbia Saudita. En la provisional de la categoria Viazovich segueix en posició de podi, ara distanciat a gairebé mitja hora de Karginov. Llovera-Torres-Marco, segueixen ficats en la lluita pel top15 de la general. Després d’aquesta 5a etapa, han recuperat 1 posició, ara ocupen la 14a plaça, a gairebé 4 hores de Karginov, però amb el 10è lloc (l’objectiu més optimista) a 1 hora. Encara és possible.

“L’IVECO una passada com empeny, sens dubte és un aparell excel·lent”.

Com de costum, Llovera-Torres-Marco, van sortir com un cohet i en el primer waypoint de l’etapa (km51) havien recuperat 6 posicions (12) respecte al lloc en què van prendre la sortida (18). Amb tot, les diferències amb els rivals eren mínimes i a partir del punt esmentat es van situar de manera regular al voltant de la 15a posició fins a l’arribada a la meta en l’esmentat 15è lloc.

Aquest era el comentari d’Albert al final de l’etapa: Ha estat una etapa molt diferent de les anteriors. Han quedat enrere els passos entre muntanyes i les pistes de pedres molt trencades, semblaven més aviat zones de trial. Durant la jornada d’avui hem tingut molta sorra, pujades, baixades, herba de camell, “olles” de sorra … No ens hem quedat enganxats cap vegada. En fi, com deia res a veure amb l’etapa d’ahir per exemple. Ens hem divertit molt i això sempre és important. Un plus més per a la moral. Molt contents amb el resultat, potser hauríem pogut anar una mica més ràpid, però era agafar riscos i això ara mateix no toca.

Més sorra i fora pista abans del descans

Els participants començaran la 6a etapa amb l’etapa de descans molt a prop però … No podran confiar-se, l’especial no serà de les quals a vegades es cataloguen de tràmit.

Seran més de 400 km, de sorra, tot fora pista … Una etapa en què els especialistes en dunes tindran cert avantatge. Segons comenten els organitzadors, són zones semblants a l’Erg Chebbi del Sàhara marroquí. Una mostra més del que deia Albert ahir: El Dakar torna als seus orígens.

En concret aquesta 6a etapa, portarà als participants des de Ha’il a Riyadh. En total 830 km, dels quals 477 km, es disputaran contra el crono.

Fotoesport