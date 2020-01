La campanya de Reis ha recollit 607 joguines i un miler (20 saques) de peluixos i ha repartit il·lusió entre 180 nens i nenes d’Andorra, segons el recompte oficial. La iniciativa, que té per objectiu la recollida solidària de joguines perquè cap infant que ho necessiti no es quedi sense un regal per gaudir d’aquestes dates, ha estat un “èxit” tant per la contribució ciutadana com per l’abast en el nombre de beneficiaris, segons els impulsors.

L’acció ha estat organitzada pel locutor de Ràdio Nacional d’Andorra Òscar Royo i Càritas Andorrana, amb la1 col·laboració indispensable de RTVA en la vessant promocional i MoraBanc en el suport de les diverses accions.

La 27a edició de la campanya de Reis, que es va iniciar el dia 5 de desembre i va concloure el passat 5 de gener, també ha assolit, tot i que parcialment, l’objectiu d’obtenir més joguines de caire formatiu per als beneficiaris. Així mateix, en el procés de selecció, classificació, embolicat de les joguines en regals i repartiment realitzat pels membres de Càritas Andorrana, hi han participat 25 voluntaris estudiants del Lycée Comte de Foix i els col·legis Sant Ermengol i Janer.

Aquesta experiència i la campanya en conjunt ajuda els joves d’aquests centres formatius a prendre consciència dels valors de solidaritat, treball i compromís.