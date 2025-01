El Govern incrementa l’import global destinat a les subvencions culturals d’enguany a 250.000 euros

La paleta d’un pintor (SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat l’obertura de la convocatòria per a la concessió de les subvencions culturals de 2025. Enguany, el Govern ha decidit incrementar 50.000 euros la partida global destinada als ajuts per a donar suport al teixit cultural, la qual ascendeix a un total de 250.000 euros. L’objectiu del paquet d’ajuts és permetre al teixit cultural del país impulsar i emprendre projectes durant aquest any per a seguir dinamitzant el sector. A més, per tal d’agilitzar el procés de demanda de l’ajut, les sol·licituds s’hauran d’efectuar a través d’e-tramits.ad.

La convocatòria de les subvencions es manté en les vuit modalitats següents: activitats literàries i ajut a la creació literària; arts escèniques; arts plàstiques i visuals; cultura popular i tradicional; projectes de difusió cultural dels mitjans de comunicació privats; projectes editorials; promoció exterior de les arts visuals i les arts escèniques, i traducció d’obres literàries andorranes.

Amb la voluntat d’explicar les novetats i resoldre dubtes, el dilluns, 20 de gener, a les 18.30h, s’ha previst una sessió informativa a la seu del Ministeri de Cultura, a Encamp, adreçada a tots els interessats del sector cultural, artístic i creatiu.





Com es pot sol·licitar l’ajut?

Aquest dijous, 16 de gener, ha sortit publicat l’edicte al BOPA amb tots els detalls de la convocatòria. Els interessats tenen fins al 14 de febrer de 2025, a les 23.59 hores, per a presentar les sol·licituds, degudament formalitzades i acompanyades dels documents requerits en el plec de bases, a la Seu electrònica del Govern, a www.e-tramits.ad. Els plecs de bases es poden descarregar gratuïtament també al portal e-tramits.