Google Maps amplia les opcions de personalització de la icona del vehicle

L’aplicació Google Maps (AMIC)

Quan utilitzem Google Maps en un cotxe per a guiar-nos fins al nostre destí a través d’una ruta, podem seleccionar una icona en forma de vehicle sobre rodes perquè identifiqui al nostre cotxe. Actualment, la diversitat d’aquesta opció és bastant escassa, amb tot just tres icones representant un cotxe, un camió i una pickup, a més d’una simple fletxa blava (que és la icona per defecte), però aquest ventall aviat s’ampliarà.

A través de la publicació en línia estatunidenca Android Police, hem sabut que la companyia del cercador està provant noves opcions de personalització per als marcadors de vehicles en la seva aplicació mòbil de Google Maps.

Si aquestes noves opcions acaben veient la llum verda en una pròxima actualització de l’app, els usuaris podran triar entre cinc noves icones de vehicles, incloent-hi un sedan, un SUV, un Jeep, un hatchback i un model similar a un Tesla que serviria per a tots els propietaris de cotxes elèctrics.

A més, aquestes noves icones podran personalitzar-se amb fins a vuit opcions de color, com Blanc Glacial, Negre Nit, Verda Aigua i Vermell Rosella, entre d’altres. Les icones originals romandran disponibles, però només els nous permetran la personalització del color. Aquest canvi ofereix als usuaris més maneres d’adaptar la seva experiència de navegació.

La nova funció va ser detectada en Google Maps executant-se en un iPhone 16 Pro, mentre que no estava disponible en dispositius Android, inclòs el recentment llançat Píxel 9. Això suggereix que les noves icones podrien arribar primer a iOS. No obstant això, atès que Google sol mantenir paritat de funcions entre les versions de Maps per a Android i iOS, s’espera que aquesta actualització estigui disponible per a Android pròximament.

La firma ha estat millorant activament Maps amb noves característiques: recentment, va introduir la integració amb Gemini, permetent als usuaris fer preguntes sobre llocs pròxims en llenguatge natural. A més, ha implementat una guia de carril millorada per a Maps en Android Acte, facilitant la navegació.





Per Tecnonews