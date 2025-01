La Seu avança en la planificació del seu futur cultural

David Ribes i Danielle Bishop durant la presentació del pla de cultura (Aj. la Seu)

El Pla Estratègic de Cultura 2025-20230 de la Seu d’Urgell conclou que per tal de millorar l’oferta cultural i garantir l’accés a la cultura de tota la ciutadania cal apostar per un sistema d’equipaments culturals municipals especialitzats. Per a assolir aquest eix principal de l’estudi caldria construir un espai escenicomusical, la projecció del Centre d’Art Cal Pensament i la creació de l’Escola Municipal de les Arts que incorporés i ampliés les diferents escoles artístiques existents, aprofitant la part en desús del centre cultural Les Monges. Alhora, també aposta per una major definició dels usos dels espais polivalents ja existents com són la sala Sant Domènec i el centre cívic El Passeig.

Una altra línia d’actuació que es proposa és el reforçament de la coordinació de funcions culturals entre els diferents equipaments culturals municipals i les diferents àrees que participen de l’activitat cultural, així com també els agents culturals locals.





Programació cultural

El pla també fa incidència en la necessitat de definir i dur a terme una programació cultural municipal que respongui de manera adequada a tots les necessitats culturals locals i sectorials.

En aquest apartat, l’estudi observa la necessitat de fer una revisió crítica d’activats culturals actuals, establir un sistema de recollida de dades bàsiques sobre la participació cultural, disposar d’un estudi de públics i trobar un equilibri sectorial en la programació cultural municipal.





Altres eixos del Pla

El Pla Estratègic de Cultura 2025-20230 també proposa altres eixos a treballar referents a l’organització interna de Cultura dins de l’Ajuntament; la comunicació dels esdeveniments culturals a la Seu; la governança de l’ecosistema cultural del municipi; i la relació amb el territori pirinenc.

Aquest estudi també estableix com a elements imprescindibles l’establiment d’un Consell Cultural, òrgan d’interrelació i governança, i plantejar el lideratge de la Seu d’Urgell per a esdevenir referent cultural al Pirineu.

Per la seva part, l’alcalde de la Seu d’Urgell i regidor de Cultura i Patrimoni, Joan Barrera, manifesta que “volem que aquest Pla Estratègic de Cultura no només sigui un guió sinó que esdevingui un pla d’actuacions que facin de la cultura un eix vertebrador, tant a nivell cultural com socioeconòmic, i que alhora reforci la nostra identitat cultural urgellenca”.

Aquestes conclusions han estat presentades davant de les autoritats municipals i dels diferents professionals del sector cultural de la Seu d’Urgell per part de David Ribes i Danielle Bishop, de la consultoria Bissap Lab, que formen part de l’equip d’autors d’aquest pla estratègic de cultura encarregat per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.