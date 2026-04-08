El Govern aprova l’adhesió d’Andorra al Protocol de l’ONU contra el tràfic il·lícit de migrants

El Govern ha aprovat l’adhesió d’Andorra al Protocol contra el tràfic il·lícit de migrants per terra, mar i aire, un instrument internacional adoptat el 15 de novembre de 2000 en el marc del Conveni de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional (Conveni de Palerm). El Protocol representa un pas important en la lluita contra la delinqüència organitzada transnacional en el marc del tràfic de migrants i significa el reconeixement, per part dels estats membres, de la gravetat dels problemes que aquesta delinqüència planteja, així com de la necessitat de fomentar i reforçar una estreta cooperació internacional per tal d’afrontar-los.
El Protocol té com a objectius principals prevenir i combatre el tràfic il·lícit de migrants, garantir la protecció de les persones que en són víctimes i promoure la cooperació entre els estats. L’instrument estableix l’obligació de tipificar penalment diverses conductes relacionades amb el tràfic il·lícit de migrants o la falsificació, l’obtenció, el subministrament o la possessió fraudulenta de documents de viatge o d’identitat. També, entre altres conductes, el fet de permetre, amb la finalitat d’obtenir un benefici financer o material, que una persona, que no és nacional ni resident permanent, romangui en el territori d’un estat sense complir les condicions necessàries per al seu sojorn legal.
L’adhesió també comporta el reforç de la cooperació internacional i la participació d’Andorra en el mecanisme de revisió del Conveni de Palerm i dels seus protocols, que té per objectiu millorar la implementació dels instruments, identificar necessitats d’assistència tècnica i promoure l’intercanvi d’informació entre estats.
Aquest pas s’emmarca en l’estratègia global del Govern d’alinear el marc jurídic nacional amb els estàndards internacionals i de reforçar els mecanismes de prevenció, investigació i sanció de les formes greus de criminalitat transnacional, així com consolidar la seva participació activa en els instruments internacionals en matèria de seguretat i la cooperació judicial. El país ja forma part del Conveni de Palerm des de 2011 i, més recentment, del Protocol per a prevenir i sancionar el tràfic d’éssers humans, en vigor des de 2022. En coherència amb aquest objectiu, està igualment prevista per aquest any 2026 l’adhesió d’Andorra al Protocol contra la fabricació i el tràfic il·lícits d’armes de foc.
L’adhesió al Protocol haurà de ser sotmesa al Consell General i un cop aprovada, es dipositarà l’instrument davant el secretari general de les Nacions Unides, i el Protocol entrarà en vigor per a Andorra trenta dies després.