S’obre una nova convocatòria de les subvencions del programa JovEmpren 2026, per a impulsar l’emprenedoria i promoure l’associacionisme juvenil

El Consell de Ministres ha aprovat l’obertura de la convocatòria de les subvencions del programa JovEmpren 2026, destinades a donar suport a projectes impulsats per joves i entitats sense ànim de lucre. El programa JovEmpren atorga subvencions a projectes impulsats per joves, d’edats compreses entre 16 i 35 anys que acreditin una residència legal, efectiva i permanent a Andorra.
S’adreça també a associacions o entitats cíviques sense ànim de lucre, legalment constituïdes a Andorra, que presentin projectes destinats a joves, dins del territori andorrà, sempre que tinguin com a finalitat l’interès general i el benefici social. La finalitat de la subvenció és impulsar l’esperit emprenedor de les persones joves i la promoció de l’associacionisme juvenil.
L’import màxim subvencionat per projecte serà de 4.000 euros, d’una partida pressupostària global de 30.000 euros. Les sol·licituds es poden tramitar electrònicament a través de la seu electrònica del Govern www.e-tramits.ad. La data límit de presentació és fins al divendres 19 de juny.