S’aprova el Reglament que regula l’acreditació del certificat d’antecedents penals per delictes contra la llibertat sexual en els treballs amb contacte habitual amb menors d’edat

Les persones que tinguin feines que impliquin contacte habitual amb menors d’edat o l’accés a les seves dades personals han d’acreditar l’absència d’antecedents penals per delictes contra la llibertat sexual. Aquesta exigència s’estén tant a l’àmbit públic com al privat. Amb l’objectiu de regular l’acreditació de l’absència d’aquests antecedents, el Govern ha aprovat el Reglament que desenvolupa les disposicions de la Llei 14/2019, qualificada dels drets dels infants i els adolescents.
Amb aquesta iniciativa, segons la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, el Govern reafirma el compromís amb la protecció integral dels infants i adolescents, garantint entorns segurs i reforçant els instruments de prevenció davant qualsevol forma de violència o abús. Donant compliment als compromisos internacionals assumits en el marc del Conveni del Consell d’Europa per a la protecció dels infants contra l’explotació i l’abús sexual (Conveni de Lanzarote) i reforça els mecanismes de prevenció i protecció dels menors d’edat.
Entrant al detall del Reglament, les persones assalariades han de presentar el certificat abans de començar qualsevol activitat, o bé, renovar-lo, si ha passat més d’un any entre contractes, el mateix procediment que hauran de seguir les persones en pràctiques acadèmiques. Pel que fa als comptes propis, han de disposar del certificat si treballen amb menors o tenen accés a les seves dades personals i, en el cas dels professionals titulats, han de presentar-lo al col·legi o associació abans d’iniciar l’activitat. Per al personal de l’administració pública, el certificat és un requisit en la contractació i també en contractes i plecs administratius d’aquest àmbit. I, en el cas del voluntariat, el certificat s’haurà d’aportar anualment i s’estableix la possibilitat de reemborsar el cost del certificat per part de l’entitat.
Pel que fa als mecanismes de control, la norma estableix que les entitats i empreses són responsables de requerir a les persones obligades els certificats d’antecedents penals per delictes contra la llibertat sexual i han d’implantar mecanismes de registre i seguiment que permetin garantir la vigència i l’actualització dels certificats presentats.
Finalment, el Reglament preveu un període transitori d’un any perquè les persones que actualment desenvolupen activitats incloses en el seu àmbit d’aplicació puguin adaptar-se a les noves exigències. En cas de no acreditar el certificat en aquest període de temps, no es podrà continuar als llocs de treball, pràctiques o de voluntariat que impliquin contacte amb menors o l’accés a les seves dades personals.