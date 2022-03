El Govern aprova el projecte de llei d’aplicació de sancions internacionals

El Govern ha aprovat sumar-se a les sancions financeres a Rússia i Bielorússia proposades per la UE. Per aquest motiu, en la sessió de Consell de Ministres d’aquest dimecres s’ha aprovat el projecte de llei d’aplicació de sancions internacionals que entra a tràmit parlamentari per extrema urgència i necessitat i que es debatrà aquest mateix dijous al Consell General.

El projecte de llei, tal com ha dit el ministre Portaveu i de Finances, Eric Jover, s’aprova amb la voluntat de donar cobertura legal a l’aplicació de sancions tant a particulars com a empreses per tal que es puguin bloquejar els seus comptes o per impedir que tinguin operativa amb entitats financeres del país i és esdevenir un marc de referència en l’aplicació de sancions internacionals que neixin d’organismes com les Nacions Unides o la Unió Europea.

Eric Jover ha afegit que, tal com explicita el text, la voluntat de promoure aquesta llei i el moment escollit per tramitar-la neixen de la necessitat concreta d’Andorra de voler influir en la fi de l’agressió bèl·lica desenvolupada per la Federació Russa, amb la complicitat de Bielorússia, a Ucraïna.

Així l’articulat del text determina l’objectiu de poder dictar per part del Govern mesures restrictives per aplicar les sancions internacionals destinades a garantir el respecte del dret internacional públic, en particular dels drets humans, emeses per l’Organització de les Nacions Unides, la Unió Europea i altres organismes internacionals. Tanmateix s’especifica que el Govern haurà d’informar la comissió encarregada dels afers exteriors del Consell General sobre les mesures restrictives aprovades.

Les mesures restrictives poden afectar directament o indirectament el tràfic de béns, serveis, pagaments i capitals, i bloquejar actius financers i els intercanvis científics, tecnològics, esportius i culturals. Seran aplicables tant a persones físiques com a persones jurídiques així com a estats que operen en territori andorrà.

El Govern, mitjançant decret, podrà encomanar a altres institucions públiques la promoció, el seguiment i la fiscalització de les mesures adoptades. De la mateixa manera, els òrgans de control podran cooperar amb les autoritats estrangeres competents, així com amb organitzacions o organismes internacionals. L’articulat també preveu sancions administratives per part dels òrgans de control per qualsevol incompliment de les obligacions establertes en aquesta Llei. De la mateixa manera preveu que les persones físiques o jurídiques objecte de restriccions poden presentar un recurs administratiu davant del Govern en els termes establerts en el Codi de l’Administració.