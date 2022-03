Unicef Andorra llença una crida urgent per enviar de forma immediata ajuda als infants d’Ucraïna

La directora mundial d’Unicef, Catherine Russell, en declaracions d’aquest dimarts sobre el conflicte d’Ucraïna manifesta que: “La situació a la qual s’enfronten els infants i les famílies atrapats en l’escalada del conflicte a Ucraïna empitjora cada minut. La lluita s’està acostant a les poblacions civils, més a prop de les cases i escoles infantils, als hospitals i orfenats.

Els danys a la infraestructura ha deixat centenars de milers de persones sense aigua potable i electricitat. Les armes explosives i les restes de guerra en zones poblades són perills reals i presents. Almenys 13 infants han estat assassinats, segons les dades verificades per l’ACNUR, i temem que aquest número augmenti a mesura que la lluita continua.

Molts infants han estat ferits. I molts més infants estan profundament traumatitzats per la violència que els envolta. Centenars de milers estan fora de l’escola. I els 7,5 milions d’infants d’Ucraïna es troben en un gran risc. UNICEF i els nostres socis estan treballant 24 hores al dia per satisfer les necessitats humanitàries que ràpidament s’intensifiquen, que inclouen serveis mèdics d’emergència, medicaments de primera necessitat, subministraments de salut i equips, aigua potable per beure i higiene, i refugi i protecció per als desplaçats de les seves llars.

En aquest moment, tenim 140 persones treballant per a UNICEF a Ucraïna, i estem enviant més per satisfer les necessitats del país. A l’est, nou equips mòbils de protecció infantil ajudats per UNICEF estan arribant a infants amb cures psicosocials, suport de salut mental i serveis de protecció. Però l’entorn operatiu a Ucraïna és extremadament complex.

Les restriccions d’accés i el canvi ràpid de les línies de front fan molt més difícil oferir subministraments i serveis bàsics. La crisi dels refugiats està creixent exponencialment, augmentant les necessitats humanitàries. La meitat de les persones en moviment són infants. UNICEF està treballant estretament amb l’ACNUR per aconseguir-los amb protecció i assistència als països receptors.

“Els nens, nenes i les famílies atrapats en aquest conflicte necessiten tota l’ajuda que puguem donar-los i ho necessiten ara. Confiem en la generositat i el suport de la comunitat mundial per ajudar a UNICEF i els nostres socis a arribar a infants i famílies a Ucraïna, les vides i el futur de les quals estan en perill. No podem descansar fins que arribem a tots els infants afectats per aquest conflicte”, ha comentat Catherine Russell.

Unicef Andorra llença una crida urgent a la societat andorrana per enviar de forma immediata 10.000 € d’ajuda als infants d’Ucraïna afectats pel conflicte. Les donacions es poden fer a través de la web www.unicef.ad o en els següents números de compte:

MORABANC: AD60 0007 0019 0000 3 213 2011

CRÈDIT ANDORRÀ: AD78 0003 1101 1038 0221 0101