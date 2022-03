La mascareta deixa de ser obligatòria a gimnasos, extraescolars i llars d’infants

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres una nova flexibilització de les mesures preventives vigents per lluitar contra la propagació del coronavirus SARS-CoV-2. El canvi ve motivat per l’estabilització a la baixa dels casos de les darreres setmanes, i especialment per la poca pressió sanitària.

En aquest sentit, l’Executiu ha acordat flexibilitzar l’ús de la mascareta als gimnasos i equipaments esportius. D’aquesta manera, quan els usuaris puguin garantir una distància de 1,5 metres entre un i l’altre, no serà necessari utilitzar la protecció facial.

També s’alleugereix l’ús de la mascareta a les llars d’infants –ja no caldrà que el personal en faci ús– ni a les activitats extraescolars, on s’aixeca l’obligatorietat tant pels infants com pels monitors.

Finalment, ha destacat el portaveu del Govern, Eric Jover, als centres de dia i cases pairals es tornen a permetre les agrupacions de fins a 10 persones i les activitats fora dels centres amb interaccions amb membres d’altres unitats de convivència.

Els canvis es publicaran aquest dimecres al BOPA i entraran en vigor aquest mateix dijous. La resta de mesures vigents es prorroguen sense canvis fins el 7 de març.