La Zínnia és una planta de grans flors ideal per a formar grups, massissos i bordures al jardí. També pot gaudir-se com a petita planta de flor en test i fins i tot durant més de dues setmanes en interior com a flor tallada.

És una planta idònia per a l’estiu perquè la seva floració, des de començaments d’estiu fins ben entrat la tardor, és molt acolorida i abundant.

El cultiu de la Zínnia híbrida al jardí és senzill. És una planta que requereix molta llum, per la qual cosa la plantarem directament al jardí en terra o en balcó en jardineres. Per a la seva plantació pot utilitzar-se un substrat universal o substrat per a plantes d’exterior. Les temperatures ideals que soporta són entre 10 a 12 °C durant la nit i de 25 a 30 °C durant el dia. Per sota d’elles s’alentirà el seu desenvolupament i per damunt s’accelerarà, en tots dos casos, el seu creixement no serà l’idoni.

L’exposició de les noves plantes de Zínnia acabades de cultivar serà a ple sol. En el cas d’estar ubicada a l’interior de la llar, el més addient és situar la Zínnia prop de la finestra amb la major claredat possible. En cas contrari, les seves flors no tindran tanta intensitat de color.

Les plagues més comunes que es poden presentar són el Thrips, pugó i la mosca blanca.

Si es prefereix conrear en test, millor fer-ho a principis de primavera per a tenir-les perfectes durant l’època de més calor. El seu cultiu és mitjançant llavors. Durant el planter la temperatura òptima de germinació és de 25 °C i durant la resta de cultiu en producció se situa entre els 18 a 21 °C. Des de la sembra al trasplantament a un test definitiu solen transcórrer unes quatre setmanes.

També existeix una varietat denominada Zínnia Híbrida per a destinar-la a flor tallada. En aquest cas, la planta sol florir entre les 8 i 10 setmanes després de la sembra.

Per Floresyplantas.net