La Bassella Race consolida el seu èxit amb més de 1.100 inscrits

Públic i aficionats, al recinte de la Bassella Race (Foto: BR1 / arxiu / RàdioSeu)

La Bassella Race reafirma un any més la condició de gran festa del motor off road a escala pirinenca, catalana i estatal. La cita de l’Alt Urgell ha tancat inscripcions amb un total de 1.104 pilots apuntats, per la qual cosa l’organització assegura que “l’espectacle està més que assegurat” per a aquest cap de setmana.

A banda de centenars d’aficionats de tots els nivells i edats, la Bassella Race compta amb diversos equips oficials del Nacional d’Enduro, com ara els de les firmes Gas Gas, KTM, Husqvarna, Sherco, Beta Trueba i Rieju. Els internacionals Walker (Beta Trueba) i Blazusiak (que es podran veure per primera vegada en aquesta cursa sobre l’elèctrica Stark) no es perdran l’Xtreme Race, al costat d’altres habituals del hard enduro, com Alfredo Gómez (Rieju).

Un altre dels plats forts serà, sens dubte, la Maxitrail Race, que comptarà amb la presència d’especialistes de motos de gran cilindrada com Gerard Farrés (Macbor), Joan Pedrero (Harley-Davidson), Ivan Cervantes (Triumph), Joan Quer (KTM), Toni Povedano (BMW) i Kevin Gallas (Yamaha).

L’activitat ja ha començat avui divendres, amb l’arribada dels primers participants i amb les verificacions administratives. Aquest dissabte, dia 17, hi haurà la volta de reconeixement per a totes les categories i les carreres-espectacle a la tarda (15.00 hores), en les categories Kids, Classic, Maxitrail i l’esperada Xtreme Race.



Diumenge, dia 18, serà el torn de la gran sortida multitudinària i la cursa per a les categories competitives: Pro i Pro Júnior (2 voltes al recorregut), Friends (1 volta al recorregut).