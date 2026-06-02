El Consell Municipal d’Infants de la Seu alça la veu contra l’assetjament escolar i demana un espai públic més inclusiu

El Consell Municipal d’Infants (CMI) de la Seu d’Urgell ha celebrat aquest matí de dimarts el ple de final de curs per a fer balanç de la feina feta durant l’any escolar 2025-2026. La sessió ha estat encapçalada per la regidora d’Infància i Joventut i d’Educació de l’Ajuntament, Christina Moreno, i ha comptat amb la presència de la Síndica Municipal de Greuges, Anna Martí, i la regidora de Junts per la Seu, Carme Espuga.
Enguany, els representants infantils han triat de forma unànime centrar el seu projecte en la lluita contra l’assetjament, una problemàtica que consideren que va en augment i que cal evitar a tota costa. Durant el curs, els infants han analitzat el fenomen, destacant de manera especial la importància del paper de l’observador o observadora a l’hora de frenar aquestes situacions.
El treball s’ha plasmat en accions molt concretes per a donar-hi visibilitat:
- Campanya de sensibilització: S’ha elaborat un manifest i diversos eslògans que ja s’han fixat a les cartelleres municipals. A més, s’ha gravat un àudio a RàdioSeu i també s’ha fet lectura del manifest i els eslògans treballats conjuntament amb el Consell Municipal d’Adolescents.
- Acció a la via pública: Una de les activitats que més ha agradat als participants ha estat pintar un banc amb frases contra l’assetjament a la plaça Joan Sansa. S’ha escollit expressament aquesta ubicació per tractar-se d’un espai de gran concurrència on conviuen diàriament infants, joves i famílies.
- Pròximes accions: En les pròximes setmanes es penjaran pancartes a la via pública i, a l’inici del pròxim curs escolar 2026-2027, es faran arribar cartells als centres educatius per a demanar la seva implicació.
El missatge que el CMI vol transmetre a la resta d’infants és clar: “Davant de qualsevol situació que es consideri no correcta, cal dir-ho a l’adult i no tenir por”. Per la seva banda, la regidora Christina Moreno ha recordat els recursos municipals que estan a la seva disposició, com una psicòloga i els serveis de l’Àrea de Joventut i Infància, així com el Pla Educatiu d’Entorn. Tant la regidora com la síndica municipal han felicitat els consellers i conselleres per la seva empatia i pel gran aprenentatge assolit.
Retorn del consistori a les demandes dels infants
En una segona part del ple, l’Ajuntament ha passat comptes sobre el compliment i l’estat de les demandes realitzades pels infants en el darrer ple municipal:
- Millores urbanes i equipaments: S’ha confirmat que els arbres de l’avinguda Salòria, que generaven queixes per la pudor, s’estan substituint progressivament per exemplars mascles. També s’ha informat del canvi de mirall retrovisor a la sortida de l’escola de Castellciutat i de l’obertura, el passat mes de març, del Parc del Rastrillo.
- Manteniment i civisme: La regidora ha explicat en nom de l’equip de govern que elements com el llit elàstic de Santa Magdalena, la tirolina de la plaça Joan Sansa i les cordes del castell de la plaça Codina es van arreglant contínuament, però sovint pateixen un desgast ràpid a causa de l’incivisme i d’un ús inadequat, fent una crida a la coresponsabilitat. A més, s’ha pres nota de la petició de col·locar cistelles més baixes per a aconseguir espais de joc més inclusius, i s’estudiarà posar més aparcaments de bicicletes a l’entorn de la plaça Codina per a donar servei als alumnes de La Salle.
- Festes i esdeveniments: S’ha confirmat la previsió de reforçar el nombre de papereres durant la Festa Major i la Fira de Sant Ermengol.
Finalment, la regidora ha aprofitat la cloenda del ple per a avançar algunes de les propostes que es presentaran ben aviat dins de la programació infantil i familiar ‘Insomni’ de cara a aquest estiu.
Com a reconeixement a la seva tasca de participació ciutadana, tots els membres del Consell Municipal d’Infants (així com els del Consell Municipal d’Adolescents) han rebut com a obsequi una ampolla serigrafiada amb els eslògans que ells mateixos han dissenyat durant aquest curs ple d’aprenentatge, implicació i reflexió.