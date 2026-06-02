Andbank i la FAVB uneixen esforços per a impulsar el vòlei andorrà

Andbank i la Federació Andorrana de Voleibol (FAVB) han formalitzat, aquest dimarts, un acord de patrocini que permetrà reforçar l’activitat de l’entitat i continuar impulsant el creixement del vòlei al Principat. «L’acord consolida el compromís d’Andbank amb l’esport andorrà i, especialment, amb aquells projectes que promouen la formació, els valors educatius i el desenvolupament dels joves esportistes», asseguren des de l’entitat financera. El conveni contribuirà a donar suport als programes de base de la federació, a les seleccions nacionals i a l’organització dels diferents esdeveniments i competicions que la FAVB desenvolupa al llarg de l’any.
El president de la Federació Andorrana de Voleibol, Xavier Folguera, ha destacat la importància d’aquest suport per a continuar fent créixer el projecte federatiu. «Aquest patrocini ens permet equilibrar millor el pressupost i continuar desenvolupant moltes de les activitats que impulsem des de la federació. Ens ajudarà a seguir treballant amb les escoles, mantenir els campionats escolars, potenciar el vòlei platja i continuar organitzant competicions i esdeveniments que fan créixer el nostre esport al país», ha afirmat Folguera.
El màxim responsable de la FAVB també ha remarcat el paper que tindrà aquest acord en un any especialment intens per a la federació, amb diverses cites internacionals previstes al Principat.«En les properes setmanes acollirem el Campionat dels Petits Estats sènior femení de vòlei pista i posteriorment altres competicions internacionals de vòlei platja. Comptar amb el suport d’Andbank ens dona estabilitat i ens permet continuar apostant per l’organització de tornejos de qualitat i per la promoció del vòlei andorrà», ha assenyalat.
Per la seva banda, la directora de Banca País d’Andbank, Maria Suárez, ha valorat molt positivament l’inici d’aquesta col·laboració. «Estem molt contents d’incorporar la Federació Andorrana de Voleibol als projectes esportius que recolzem. Es tracta d’un esport que representa valors com l’esforç, la disciplina i el treball en equip, valors que compartim plenament. Volem continuar donant suport a l’esport andorrà i a la formació dels joves esportistes perquè són el futur del nostre país», ha explicat Suárez.