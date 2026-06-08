El Consell Econòmic i Social avala la quota de 500 treballadors per a la temporada d’estiu al sector hoteler

El Consell Econòmic i Social (CES) ha emès, aquest dilluns, un dictamen favorable al projecte de decret pel qual s’estableix la quota especial d’autoritzacions d’immigració temporals per a les activitats de la temporada d’estiu del 2026 en el sector hoteler. El nou reglament fixa en 500 el nombre global d’autoritzacions disponibles, mantenint el mateix volum que l’any anterior «per a donar resposta a les necessitats estructurals del sector durant el període estival», segons assenyalen des del Govern. En concret, es preveuen 450 autoritzacions d’immigració temporals i 50 de treball temporal de fronterer.
La decisió respon a l’increment d’activitat que registra el sector hoteler durant els mesos d’estiu i a la constatació que la mà d’obra disponible al mercat de treball intern continua sent insuficient per a cobrir totes les vacants existents, malgrat el nombre de persones inscrites al Servei d’Ocupació. El decret preveu la possibilitat d’ampliar de manera excepcional el nombre total d’autoritzacions fins a un màxim del 30% en cas que l’evolució de la demanda així ho requereixi.
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha valorat positivament el dictamen favorable del Consell Econòmic i Social i ha posat en relleu que la mesura dona continuïtat a una eina que permet garantir el bon funcionament del sector turístic en períodes de màxima activitat, assegurant alhora unes condicions laborals actualitzades i adaptades a la realitat econòmica del país. El Govern manté, d’aquesta manera, l’equilibri entre la resposta a les necessitats reals de les empreses i la protecció del mercat de treball intern.
El text regula els salaris mínims segons la categoria professional que han de percebre cambrers, personal de neteja, cuiners o recepcionistes, així com els requisits de formació i experiència dels treballadors, especialment per als procedents de països fora de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu.
Pel que fa al calendari, el termini de presentació de sol·licituds s’inicia amb l’entrada en vigor del reglament i s’allargarà fins al 15 de setembre del 2026, mentre que les autoritzacions concedides tindran vigència fins a l’1 de novembre del mateix any.
Avançament de 150 autoritzacions de la quota general per a sectors essencials
En la mateixa sessió, també s’ha sotmès a informe del Consell Econòmic i Social un avançament de 150 autoritzacions de la quota general, davant la previsió que la quota actual s’esgoti properament. Aquest avançament té per objectiu donar resposta a necessitats urgents de sectors considerats essencials, com el sanitari, l’educatiu, el transport col·lectiu de viatgers i l’assistència domiciliària.
Les autoritzacions s’imputaran a la quota general que el Govern preveu aprovar el mes d’octubre, de manera que es garanteixi la continuïtat en la cobertura de llocs de treball necessaris per al funcionament de serveis bàsics i d’interès general.
Contractació en origen per a la temporada d’hivern 2026-2027
Avui també s’ha informat al Consell Econòmic i Social sobre el Projecte de reglament regulador de la contractació en origen, que ha de permetre posar en marxa una prova pilot al sector de l’hostaleria amb unes 450 places a partir de la temporada d’hivern 2026-2027. El nou mecanisme preveu autoritzacions temporals d’una durada màxima de nou mesos, vinculades a un sector i una ocupació determinats, i subjectes al compromís de retorn de la persona treballadora al seu país d’origen un cop finalitzada la relació laboral.
El model, que aquest matí també s’ha acordat amb els representants del sector del comerç, serà obert a treballadors extracomunitaris de qualsevol nacionalitat i estableix garanties específiques, com l’obligació de l’empresa de facilitar allotjament al seu càrrec i d’assumir almenys el 50% del cost del viatge d’anada i tornada. El procediment també incorporarà una eina tecnològica per a agilitzar la tramitació: l’empresa aportarà telemàticament la documentació de la persona seleccionada, el Servei d’Immigració en farà la verificació prèvia i, un cop autoritzat el desplaçament, el treballador només haurà de completar la revisió mèdica a l’arribada al país.