A la garjola per aldarulls, al Pas, i per amenaçar i insultar als agents

Els darrers dies, la Policia ha detingut, al Pas de la Casa, un turista de 39 anys com a presumpte autor de delictes contra l’honor, la llibertat i la seguretat en el tràfic jurídic. L’home es trobava cridant a la via pública en estat d’embriaguesa i amb una actitud agressiva. Quan la patrulla el va anar a controlar, va reaccionar insultant i amenaçant els agents. A més, anava indocumentat i es va identificar amb una identitat falsa.
Finalment, a la frontera francoandorrana, un home no resident de 38 anys va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la Funció Pública per incomplir una ordre d’expulsió.