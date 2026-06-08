Una conductora ferida en un accident entre tres vehicles

Aquest matí de dilluns s’ha produït un accident de circulació a la xarxa viària andorrana, el qual s’ha saldat amb el balanç d’una persona ferida. El sinistre de trànsit ha tingut lloc al punt quilomètric 3,700 de la carretera general número 1 (CG-1) a la parròquia d’Andorra la Vella. El servei de Policia ha rebut l’avís alertant del succés a les 8:23 hores d’aquest matí.
El mateix servei de l’ordre assenyala que en l’esmentat incident viari s’han vist involucrats tres vehicles. Es tracta d’un turisme, un altre turisme 4×4 i un autobús. Els tres tenen matrícula del Principat d’Andorra. A causa del sinistre, la conductora d’un dels turismes, una dona de 45 anys, ha resultat ferida.