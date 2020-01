D’acord amb la previsió anunciada pel secretari general de l’Esport i l’Activitat Física, Gerard Figueras, i un cop finalitzats els procediments administratius corresponents, el Consell Català de l’Esport (CCE) farà efectiu avui el pagament del 20 per cent restant de la subvenció de l’any 2018 a 26 Consells Esportius catalans per un import total de 425.962 euros.

Dins d’aquest grup, es troben els set Consells del Pirineu (Alt Urgell, Alta Ribagorça, Berguedà, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Cerdanya i Ripollès), dels nou que fan possible la realització del programa Esport Blanc Escolar (EBE) de promoció dels esports d’hivern entre l’alumnat de 3r i 4t de primària de les comarques de muntanya. En concret, el CCE abonarà a aquests set Consells de l’EBE el 20 per cent de la partida 2018, una xifra que representa un global de 113.939 euros i que inclou les despeses per dur a terme tant el programa EBE com els altres programes de promoció d’esport en edat escolar, com els Jocs Esportius Escolars o el Pla Català d’Esport a l’Escola. D’aquesta manera, la totalitat dels Consells implicats en l’EBE hauran rebut la subvenció.

D’altra banda, pel que fa als imports pendents de l’any 2019, i després que els consells esportius cobressin ja el 80 per cent durant l’any passat, el 20 per cert restant s’abonarà també d’acord amb les previsions exposades pel secretari general de l’Esport i l’Activitat Física en les properes setmanes, a mesura que es revisin i es certifiquin com a correctes les justificacions presentades per les entitats.

Davant del compliment de les previsions efectuades en els pagaments de les subvencions, el Consell Català de l’Esport demana als Consells Esportius del Pirineu que reconsiderin la seva postura i no demorin més l’inici de les activitats del programa Esport Blanc Escolar per no perjudicar, especialment, l’alumnat participant i les seves famílies.

El programa Esport Blanc Escolar, que enguany arriba a la setena edició consecutiva, és possible gràcies a la col·laboració del Consell Català de l’Esport i el Departament d’Educació, com a impulsors del programa, amb la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, els Consells Esportius del Pirineu, les estacions d’esquí (Associació Catalana d’Estacions d’Esquí i Activitats de Muntanya, Mancomunitat d’Esquí Nòrdic, i estacions de Boí i de Port del Comte), la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC), els Consells Comarcals, les Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, i el Conselh Generau d’Aran.

Iniciat el programa a la Cerdanya

Ahir el nou curs va començar amb normalitat a la Cerdanya, mentre que el Consell Esportiu del Berguedà va presentar l’activitat, que 750 alumnes de la comarca procedents de 23 centres educatius començaran el proper dimarts. La iniciativa continua augmentant el nombre de practicants –VEURE QUADRE FINAL- i aquest curs arriba a una xifra total prevista de 2.688 alumnes (285 més que l’any passat) de 60 centres educatius pirinencs. El programa beneficia novament totes les escoles públiques i concertades de les nou comarques del Pirineu: Alt Urgell, Alta Ribagorça, Berguedà, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès, Solsonès i Val d’Aran.

Emmarcat en el Pla Estratègic d’Esports d’Hivern de Catalunya, el programa Esport Blanc Escolar té l’objectiu d’impulsar la iniciació i el coneixement dels esports d’hivern, en les seves diferents modalitats, en la població infantil de 3r i 4t de primària, fent una atenció especial a les comarques pirinenques. L’altra finalitat és educar mitjançant l’esport a respectar, gaudir, conviure, estimar i conèixer les nostres muntanyes amb la complicitat del professorat dels centres d’ensenyament i dels tècnics d’esport.

L’activitat, que va néixer el curs 2013-14, consta de 8 sessions, que es duen a terme durant el segon trimestre del curs escolar, està integrada al programa d’educació física i es realitza en horari lectiu. Les 8 sessions es divideixen en 3 d’esquí nòrdic, 3 d’esquí alpí i 2 de surf de neu.