L’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, s’ha reunit aquest dijous al matí amb el president de la Generalitat a l’exili i nou diputat del Parlament Europeu, Carles Puigdemont. La visita, que era a títol personal, s’ha fet tot coincidint amb el fet que primer equip femení del Sedis Bàsquet, el Cadí La Seu, jugava a Bèlgica el partit de tornada de 1/32 de final de l’EuroCup Women.

Fàbrega es va trobar amb Puigdemont, i també amb l’exconseller Toni Comín, a la Casa de la República, a Waterloo. La reunió es produïa precisament pocs dies després que Puigdemont i Comín hagin rebut l’acreditació definitiva que els reconeix com a membres de ple dret del Parlament Europeu, arran del fet que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha avalat la immunitat del també eurodiputat català Oriol Junqueras.

El batlle urgellenc ha explicat a RàdioSeu que amb Puigdemont i Comín han parlat principalment de “temes vinculats a la relació amb Andorra i a la sanitat, tenint en compte que Toni Comín segueix actiu en temes sanitaris i en contacte permanent amb la nova consellera Alba Vergés”. Fàbrega va posar al dia el conseller a l’exili sobre les obres pendents a la Fundació Sant Hospital, el projecte d’heliport o bé la governança del centre mèdic de la Seu. El dirigent urgellenc també va tenir ocasió de saludar el conseller de cultura a l’exili, Lluís Puig.

Posteriorment, Jordi Fàbrega es va reunir amb Meritxell Serret, consellera d’Agricultura a l’exili i actualment representant del Govern català davant la Unió Europea. La trobada es va fer a la delegació de la Generalitat de Catalunya a Brussel·les i també hi van ser la resta d’aficionats del Sedis Bàsquet que s’havien desplaçat a Flandes, encapçalats pel president del club, Pere Porta. De fet, posteriorment Serret els va acompanyar i també va seguir en viu el partit contra el Basket Hema SKW.

El batlle urgellenc ha expressat l’agraïment a Puigdemont, Comín, Serret i Puig per “la seva feina per internacionalitzar el nostre projecte de país”. De la seva part, Meritxell Serret ha assegurat que és “un plaer enorme haver pogut estar amb el Sedis Bàsquet i celebrar la victòria davant l’equip flamenc”. La que ha estat la primera dona consellera d’Agricultura hi afegia que ha estat “un honor acompanyar un equip referent del bàsquet femení català” i els ha tramès “molta força i els millors desitjos per als propers partits”.