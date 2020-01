Avui s’ha disputat la primera jornada dels Jocs de la Joventut a Lausanne, amb Carla Mijares en la prova femenina de supergegant. L’esquiadora ha acabat 29ª i serà demà a la combinada.

Avui, Mijares ha estat 29ª al supergegant que obria la competició d’aquests Jocs de la Joventut. En una disciplina que no és la seva, segons ha explicat el tècnic Xoque Bellsolà l’objectiu de l’esquiadora andorrana era entrar entre les 30 per poder tenir opcions en la combinada de demà. Així, Mijares ha estat avui 29ª amb 59.12, a 2.85 de la guanyadora, la suïssa Amelie Klopfenstein (56.27), en una cursa en què l’andorrana ha anat de menys a més: pel primer intermig era 41ª i pel segon 35ª, sent 29ª en meta amb el mateix registre que l’eslovena Nika Murovec.

Així les coses, Mijares correrà demà la combinada dels Jocs amb el dorsal número 2, sortint la segona en la cursa que decidirà la prova.