El Congrés conclou reivindicant l’esport, la desconnexió i la salut com atractius per a redefinir el turisme de muntanya

El Congrés Mundial de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar ha tancat, aquest dijous, la seva 13a edició subratllant que el benestar i la desconnexió guanyen protagonisme com valors afegits de les destinacions de muntanya en un món hiperconnectat. En aquest sentit, la sessió sobre detox digital i benestar moderada per Joan Muro, president d’Andorra Health Destination, i que ha comptat amb la participació d’Alina Huseynli, directora de l’Institut d’Spa i Balneologia de la República Txeca i Lina Nosevic, directora de l’Associació Nacional de Medical SPA de Lituània, ha posat de manifest que, en un context de saturació tecnològica, les destinacions de muntanya tenen una oportunitat clara per a posicionar-se com a espais de reconnexió personal, salut i qualitat de vida.
La ponència ‘HumanOS : instint híbrid’, a càrrec de Jordi Urbea, CEO d’Ogilvy, ha reforçat el debat iniciat el primer dia, aprofundint en l’impacte de la intel·ligència artificial i l’era digital en el turisme, defensant la necessitat d’un model híbrid que combini tecnologia i instint humà. Urbea ha subratllat que les eines digitals han de servir per a millorar l’experiència i la relació amb el visitant, però sense substituir la capacitat de decisió i la sensibilitat humana.
Espanya aposta per la transformació del model turístic com a eix estratègic del sector
La jornada de cloenda ha comptat també amb la participació del ministre d’Indústria i Turisme d’Espanya, Jordi Hereu, que ha abordat els reptes de transformació del model turístic espanyol.
Desconcentrar les capacitats turístiques arreu del territori, diversificar el producte i la proposta de valor, desestacionalitzar el turisme i digitalitzar l’experiència del client seran els eixos clau d’aquesta transformació. ”Creiem que hem d’invertir en la qualitat turística per a aconseguir un creixement sostenible del sector basat en l’autenticitat que dona la qualitat de vida dels ciutadans”, ha destacat Hereu.
L’esport com altaveu del turisme de muntanya
Un dels moments destacats de la jornada ha estat la participació d’Aleix Espargaró, expilot de motociclisme de MotoGP, que ha fet valdre el paper dels esportistes com a prescriptors naturals del territori. Amb una forta presència a les xarxes socials, Espargaró ha evidenciat com la combinació d’esport, natura i autenticitat pot contribuir a projectar les destinacions de muntanya en l’àmbit internacional. “És molt important treballar per un turisme responsable que combini natura i benestar, perquè és important que no es perdi la màgia del territori amb la massificació” ha apuntat Espargaró. “Cada vegada el turista demana més muntanya i pels esportistes és clau que el territori ofereixi moviment, però també tranquil·litat”, ha afegit.
Andorra referma el seu posicionament internacional i projecta el futur
La cerimònia de cloenda ha refermat el paper d’Andorra com a plataforma internacional de debat i innovació en turisme de muntanya, així com per projectar el futur del congrés. L’acte ha comptat amb la participació de Jordi Torres, ministre de Turisme i Comerç del Principat d’Andorra, qui ha assenyalat que el repte actual del turisme de muntanya no recau tant en l’atracció, sino en la gestió per a respectar el territori i la natura.
En aquesta mateixa línia, Cordula Wohlmuther, directora d’Intel·ligència Artificial del Departament Regional per a Europa d’UN Tourism, que ha destacat que “la millor innovació no es la digital, sinó l’oportunitat de trobar-nos amb nosaltres mateixos i la natura”.
Jordi Serracanta, conseller de Turisme, Dinamització i Esports del Comú d’Ordino, la parròquia amfitriona d’enguany ha donat el relleu a Mónica Garcia, consellera de Turisme del Comú de la Massana, com a parròquia amfitriona del Congrés, el 2028.
Congrés Mundial de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar
És una iniciativa dels set comuns i del Govern d’Andorra, juntament amb UN Tourism, amb la voluntat de constituir un fòrum de debat permanent sobre el desenvolupament i la sostenibilitat del turisme en zones de muntanya. Amb una periodicitat biennal, la primera edició es va celebrar el 1998, a Escaldes-Engordany i, des de llavors, cada edició s’organitza en una parròquia diferent.