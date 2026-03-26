Incendi a Arinsal. Darrera hora (19h)

El Cos de Bombers encara treballa sobre el terreny, a l’antiga fàbrica d’aigües, a Arinsal, per a remullar la zona i mantenir l’incendi controlat. Fins a les 21 hores és previst que hi continuïn treballant 9 efectius més 1 oficial. A partir d’aquesta hora es mantindrà 1 vehicle de guàrdia, 1 oficial i 2 efectius durant tota la nit, així com també un equip de Policia.
La carretera CG-5 es manté tallada en aquesta zona, per això a les 20 hores hi ha programat un nou comboi tant de pujada com de baixada perquè la gent pugui retornar a casa. És previst que es pugui reobrir a la normal circulació la carretera aquesta mateixa nit, un cop la zona estigui protegida del tot.
Per als veïns, es recorda seguir els consells de Protecció Civil, com mantenir les portes i finestres tancades i reduir les sortides a l’exterior. És possible que durant la nit la zona encara fumegi o es generin petits nous incendis, per la qual cosa no serà fins divendres que es pugui declarar extingit l’incendi.